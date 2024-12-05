5日15時45分、TOPIX先物期近2024年12月限は前日清算値比2ポイント安の2739.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万967枚だった。この日のTOPIXの現物終値2742.24ポイントに対しては2.74ポイント安。 株探ニュース