5日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2024年12月限は前日清算値比10ポイント高の2万4915ポイントで取引を終えた。出来高は2080枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4923.49ポイントに対しては8.49ポイント安。 株探ニュース