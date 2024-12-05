5日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2024年12月限は前日清算値比2ポイント高の635ポイントで取引を終えた。出来高は2155枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値638.72ポイントに対しては3.72ポイント安。 株探ニュース