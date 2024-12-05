「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は、19回ぶりに出た（30）です。最有力は（17）。（17）と（30）は、7月19日以来出ていませんでしたが、先週（30）が出現。次は（17）の番です。次いで（24）。今年の出現は3回のみ。11月22日に出ましたが、まだ狙えます」（工藤氏）3億4000万円超のキャリーオーバーが発生中です！【ロト7 第604回 12/6（金）予想数字】・01 07 14 17 20 30 33・01 09 12 17 24 26 27・02 06 12 22