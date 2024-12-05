12月2日、大晦日に放送されるカンテレの特番『カンテレスポーツ大晦日特番（仮）』にて、第13回『プロ野球レジェンド軍vs芸能人オールスターズ 野球対決』の開催が決定。同番組に元HiHi Jets・郄橋優斗が出演すると発表された。「郄橋さんは10月1日に『STARTO ENTERTAINMENT』を退所しています。その際に、グループからも脱退。今後もアイドル活動を別の場所で続けていくのかと思いきや、11月15日にスタートアップ企