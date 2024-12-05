三菱重工相模原ダイナボアーズフラッグラグビー・リーグワン１部の相模原は５日、オーストラリアのクイーンズランド工科大に在籍するバックス、ダウリング・タイ（２１）の加入を発表した。東京都出身で、日本代表資格のカテゴリーＡを持つ。過去には南半球最高峰リーグ「スーパーリーグ」の育成下部組織でプレーしていた。