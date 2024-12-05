EIZOは12月5日、展開中のFlexScanモニター9製品において、国際サステナビリティ認証「TCO Certified, Generation 10」を世界で初めて取得したと発表した。今後の新機種においても継続して認証を取得していくという。EIZO、FlexScanモニター9製品で「TCO Certified, Generation 10」を取得世界初認証を取得したのはFLT、EV3450XC、EV3240X、EV2740X、EV2795、EV2495、EV2490、EV2485、EV2480-Zの9製品。TCO Certified, Generation