バイエズは2021年オフ、タイガースと6年211億円で契約も…今季は80試合で打率.184今オフのFA市場で最も注目されているのがフアン・ソト外野手の動向。争奪戦は6億ドル（約904億円）規模とも言われる。そんな中、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」が、2025年シーズンにおける“最悪の契約”を紹介した。記事は、契約期間がまだ複数年残っている選手に焦点を当て、残りの支払い金額、最近の成績、今後の予想され