◇スコットランドリーグ セルティック1-0 アバディーン(5日、ピットドリー・スタジアム)セルティックの旗手怜央選手が今季4点目のゴールを決め、チームの勝利に貢献しました。スコットランドリーグ首位を走るセルティックは同2位のアバディーンとアウェーでの対戦。旗手選手、前田大然選手、古橋亨梧選手と、日本人3選手がスタメンに名を連ねました。雨が降る中、0-0でむかえた後半33分、旗手選手が味方からの浮き球のパスを受ける