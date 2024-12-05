元プロ野球選手の杉谷拳士さん、タレントのJOYさん、ユージさん、南葛ＳＣの大前元紀選手、風間八宏監督らが「コアエナジーX × 南葛SC PLAY THE LOMG GAME プロジェクト」発表会に登壇しました。【写真を見る】【JOY】“オファーがないだけでモデルなんですよ！（笑）”「お笑い芸人チーム」と紹介され、ツッコミ世界、日本で戦う1000名以上やプロアスリートに選ばれるベルト型サポーター「コアエナジー」シリーズから待