社会人野球の強豪・ミキハウスへの加入が発表されていた元巨人の高橋優貴投手が５日、大阪・八尾市内で入団会見を行った。巨人から戦力外通告を受けて約２ヶ月、新たな舞台に挑む２７歳は「都市対抗、日本選手権で優勝を目指して、チームのみなさんと一緒に日々練習に励めたらと思います」と話した。１８年にドラフト１位で巨人に入団した高橋はルーキーイヤーから登板し、２１年には同年チーム最多の１１勝（９敗）をマーク。