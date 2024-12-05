ＪＲＡは１２月５日、２２年の報知杯フィリーズレビューを制したサブライムアンセム（牝５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）の競走馬登録を抹消したと発表した。北海道安平町のノーザンファームで繁殖馬になる予定。重賞１勝を含む通算２３戦２勝で、総獲得賞金は９８２１万８０００円。１１月の京阪杯５着がラストランだった。