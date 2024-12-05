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倉田真由美氏 玉木代表の「不倫」処分に疑問「意味不明すぎる」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 玉木雄一郎氏の不倫問題を巡り、倉田真由美氏が5日までにTwitterを更新した
  • 「むしろ3カ月間不休で働いて欲しい」と役職停止3カ月の処分に言及
  • 「この処分に何の意味があるのか、誰が得するというのか」と疑問を呈した
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