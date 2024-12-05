パソナグループが朝日インテックと共同で行う万博のパビリオン展示のイメージ（パソナグループ提供）パソナグループは5日、2025年大阪・関西万博のパビリオンで、遠隔操作による未来の手術室の展示を行うと発表した。医療機器製造の朝日インテック（愛知県瀬戸市）と共同で、最新の医療技術を体験できるブースを設ける。展示は「パソナネーチャーバース」のパビリオン内で行う。朝日インテックが将来的な実用化を目指す、体