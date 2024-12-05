Takahiko Wada［広島市５日ロイター］ - 日銀の中村豊明審議委員は５日、広島市内で行った金融経済懇談会後の記者会見で、「利上げに反対しているわけではない」と述べ、データに基づいて政策判断をすべきだと強調した。１２月の金融政策決定会合で利上げするかどうかは１３日に発表される日銀短観などのデータをよく見た上で判断したいと話した。中村委員は追加利上げがいつか、予断を持って言うには「まだデータが少なすぎる