東京証券取引所5日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。米国市場で主要株価指数がそろって最高値を更新した流れを受け、半導体関連株などが買われた。終値は前日比119円21銭高の3万9395円60銭。東証株価指数（TOPIX）は1.64ポイント高の2742.24。出来高は約18億4236万株だった。