FC大阪は5日、DF齊藤隆成(30)、MF國領雄斗(24)との契約更新を発表した。齊藤は京都サンガF.C.の下部組織出身であり、2013年にトップチーム昇格を果たす。その後は佐川印刷SC、FC大阪、水戸ホーリーホック、藤枝MYFCでのプレーを経て、2019年にFC大阪へ完全移籍。今季は明治安田J3リーグ21試合2得点の成績を残していた。國領は京都府出身であり、2022年に京都産業大学から奈良へ加入。今シーズンに奈良から完全移籍を果たしたが、加