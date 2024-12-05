米紙ワシントン・ポストのオーナー、ジェフ・ベゾス氏/Eugene Gologursky/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）アマゾンの創業者で米紙ワシントン・ポストのオーナー、ジェフ・ベゾス氏は、トランプ次期米大統領の変化に期待している。ベゾス氏は４日、米紙ニューヨーク・タイムズのイベントに出席し、２期目のトランプ政権について、これまでよりメディアを好意的に見るようになるだろうと予想。自身もトランプ氏と話し合い、ジャ