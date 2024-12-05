俳優の松尾貴史が５日、自身のインスタグラムを更新。２度目となる肺塞栓症の手術を終えて、無事に退院したことを明かした。松尾は今年８月、肺塞栓症の手術を右半身のみ受けた。その後は舞台出演を経て、今月２日、左半身の手術を行うため入院したことを報告している。４日には自身の近影を添えて「昨日、残りの左半身のカテーテル手術を無事終えました。今朝、点滴も外してもらえてすこぶる快適です」と無事を報告した。