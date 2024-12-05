【スイス】 雇用統計（11月）15:45 予想2.6%前回2.5%（失業率（季調前）) 予想2.7%前回2.6%（失業率（季調済）) 【ユーロ圏】 ドイツ製造業新規受注（10月）16:00 予想-2.0%前回4.2%（前月比) 予想1.2%前回1.0%（前年比) フランス鉱工業生産指数（10月）16:45 予想0.2%前回-0.9%（前月比) ユーロ圏小売売上高（10月）19:00 予想-0.3%前回0.5%（前月比) 予想1