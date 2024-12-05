最大で直径３ｍ、半数超の会社は５年以上保管大型アンテナの部品製造に使う金型を下請け業者に無償で長期間保管させたとして、公正取引委員会は５日、東証プライム上場の電気通信機器製造会社「電気興業」（東京都千代田区）に対し、下請法違反（利益提供要請の禁止）で再発防止を求める勧告を行った。アンテナは、携帯電話の基地局や自治体向けの防災無線などで使われている。発表によると、電気興業は遅くとも２０２１年９