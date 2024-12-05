エクサウィザーズが買われ、前日比で一時７％近く上昇した。日本経済新聞電子版がこの日、「人工知能（ＡＩ）開発のエクサウィザーズは国内投資ファンドの日本成長投資アライアンス（ＪＧＩＡ、東京・港）と業務提携した」と報じ、これを手掛かり視した買いが入ったようだ。ＪＧＩＡが投資する企業へのＡＩ導入を支援すると伝えている。 出所：MINKABU PRESS