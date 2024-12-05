■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3807) フィスコ 東証グロース (4416) トゥルーＤ 東証グロース (6433) ヒーハイスト 東証スタンダード (4680) ラウンドワン 東証プライム (6036) ＫｅｅＰｅｒ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7220) 武蔵精密 東証プライム (5233) 太平洋セメ