5日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 96792 -15.9 27445 ２. 野村日経平均 1353943.5 40840 ３. 日経ベア２ 12997-8.5 289.5 ４. 日経ブル２ 10086 -20.3 294.4