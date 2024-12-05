２０２０年に公職選挙法（買収）の疑いで逮捕され、有罪判決を受け、収監された元衆院議員の河井克行氏が４日配信されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａｃＱ」に出演した。元テレビ東京プロデューサー高橋弘樹氏からのインタビューに応じた。「政治とカネ」「日本政治の混乱と迷走」などについて語ったが、中でも厳しく批判したのが岸田文雄前首相だった。安倍派に属し、安倍晋三内閣でも法相などを務めた河井氏。同期の