主な感染症（報告数順） 感染性胃腸炎281件（前週240）↑増加 【表を見る】新型コロナなど 保健所別の発生状況 インフルエンザ233件（前週107）↑増加 手足口病217件（前週304）↓減少 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎167件（前週125）↑増加 新型コロナウイルス感染症154件（前週105）↑増加 マイコプラズマ肺炎15件（前週37）↓減少 基本的な感染対策について ＊マスクの着用着用は個人の判断に委ねることとされ