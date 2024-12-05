Humeyra Pamuk［ブリュッセル４日ロイター］ - ブリンケン米国務長官は４日、トランプ次期政権で後任となるマルコ・ルビオ氏がウクライナ問題を含む外交課題を確実に引き継げるよう努力していると述べた。ブリュッセルで北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）外相会議に出席しているブリンケン氏は、ロイターのインタビューに応じた。国務長官の職務引き継ぎについて、「次期政権に可能な限り最強の手札を渡すことに私の意図と焦点