【ドラゴンクエスト 立体モンスタ―図鑑フィギュア ～大魔王ゾーマ登場編！～】 2025年4月26日 発売予定 価格単品：1,650円 6個入りBOX：9,900円 スクウェア・エニックスは、フィギュア「ドラゴンクエスト 立体モンスタ―図鑑フィギュア ～大魔王ゾーマ登場編！～」を2025年4月26日に発売する。価