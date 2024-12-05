あす12月6日放送のバラエティー番組『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）は、ゲストとしてウエンツ瑛士、大友花恋、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、関根勤、そして東方神起（ユンホ、チャンミン）が登場。東方神起の登場に「今日はすごいメンバーですよ！」と千鳥の2人も興奮気味に。【写真】“アラフォー”ウエンツ瑛士の切実な悩みに、関根勤「自分は30年かかった（笑）」酒で乾杯し宴（うたげ）がスタートした後、番組特製