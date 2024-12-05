株式会社シティコネクションは本日12月5日、Nintendo Switch、PS5、PS4、Xbox Series X|S向けシューティングゲーム『UNDER DEFEAT』を発売した。【写真】『UNDER DEFEAT』発売を記念したキャンペーンも開催『UNDER DEFEAT』は、有限会社グレフが2005年にゲームセンター向けにリリースしたシューティングゲームで、「帝国」と「連邦」という二国の架空の戦争を舞台に、リアルな戦場の描写と高い戦略性から熱烈なファンを生み出