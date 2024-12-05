アークシステムワークス株式会社は、発売中の熱血ガールズアクションゲーム『熱血硬派くにおくん外伝 リバーシティガールズ2』（PS4／PS5／Nintendo Switch／Xbox One／Xbox SeriesX／Steam）にて、新規ダウンロードコンテンツ『ダブルドラゴンDLC』を本日配信した。【写真】原作愛を感じるビリーのカッコいいアクション本作は、大人気アクションゲーム「くにおくんシリーズ」のスピンオフタイトル。「クニオ」と「リキ」の（