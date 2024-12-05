東都大学リーグの国学院大は５日、今夏の甲子園を制した京都国際のエース左腕・中崎琉生投手、今春センバツ準Ｖの報徳学園・間木歩投手ら来年度のスポーツ推薦合格者１８人を以下の通り発表した（名前の〇は甲子園出場）。▽投手中村謙吾（熊谷商）〇間木歩（報徳学園）土居賢士郎（創価）田上空芽（滝川二）〇中崎琉生（京都国際）〇中井遥次郎（中京大中京）〇高沢奏大（一関学院）▽捕手〇上田潤