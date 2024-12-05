一般社団法人・日本プロ野球選手会は５日、病気の子供とその家族を支援する公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンが運営する「ドナルド・マクドナルド・ハウス」への支援金として、総額１１５４万２０００円を寄付した。今季は社団法人の理事長を務める巨人・丸が１安打につき１万円、ソフトバンク・栗原が１打点につき１万円を寄付するなど、１２球団で計４０選手が参加した。