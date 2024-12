バカルディ ジャパンが、バーテンダー向けアカデミー「BARTENDER ACADEMY by BACARDI」を開催します。 バカルディ ジャパン「BARTENDER ACADEMY by BACARDI」 バカルディ ジャパンが、バーテンダー向けアカデミー「BARTENDER ACADEMY by BACARDI」を開催。第1期は、プレミアムジンのボンベイ・サファイアが、あなたの創造力をかきたてるアカデミーを主催。2024年12月5日(木)より参加者の募集を開始します。アカデミー開