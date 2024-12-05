電子技販は、プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、2002年に公開された映画『ゴジラ×メカゴジラ』に登場する3式機龍をデザインした「FLASH 基板アート16Proケース、16Pro Maxケース」をmoeco直販ショップや取扱店で2024年12月4日(水)から順次販売します。 電子技販「FLASH 基板アート16Proケース／16Pro Maxケース」  電子技販は、プリント基板の設計製造