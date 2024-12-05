日本の「伝統的な酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されました。日本国内では酒類の消費が減る一方、海外では日本酒の人気が年々高まっています。ロンドン中心部にあるレストラン「Counter71」ではイギリス産の食材にこだわったモダン・ブリティッシュの料理と日本酒を組み合わせて提供しています。今回は、炭火で焼いたマスに発酵トマトのソースなどかけた一品に、三重県の純米吟醸酒を合わせました。Counter71オー