「メルティーキッスとろけて香るヘーゼルナッツ」明治は、雪のようなくちどけでお馴染みの冬期限定チョコレート「メルティーキッス」から、ヘーゼルナッツのコク深い味わいと華やかなカカオの香りが楽しめる「メルティーキッスとろけて香るヘーゼルナッツ」を12月10日から全国のコンビニエンスストアと駅売店限定で発売する。1992年の発売以来、冬期限定チョコレートの定番商品として親しまれてきた「メルティーキッス」は、雪のよ