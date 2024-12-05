Jet2.comは、ロンドン・ルートン空港に2025年4月1日から乗り入れる。ロンドンの乗り入れ空港はスタンステッド空港に次いで2空港目となり、イギリスで13空港目の拠点となる。エアバスA321neoを2機配備する。運航路線は、アリカンテ、ジローナ、レウス、フエルテベントゥラ島、グランカナリア島、ランサローテ島、テネリフェ島、イビザ島、マヨルカ島、ファロ、マデイラ、クレタ島、ロードス、ザンテ、アンタルヤ、ダラマン、ヴェロ