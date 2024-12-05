阪急交通社は、12月27日から来年1月5日出発の海外旅行、国内旅行の予約状況から、年末年始の旅行動向をまとめた。その結果、海外旅行は前年比1.5倍のエジプトが2倍、国内旅行は、前年比1.5倍の富士山が4倍となった。物価上昇に伴い消費者の節約志向が続いていますが、今年の年末年始は、一般的に9連休となることで、海外旅行、国内旅行ともに需要の増加がみられる。海外旅行では遠距離のエジプトが伸長している。国内旅行では富士