西武・松本航投手（２８）が５日、埼玉・所沢の球団事務所で契約更改交渉に臨み、６００万円減の年俸５２００万円（金額は推定）で来季の契約を更改した。先発でスタートした今季はチーム事情で５月から中継ぎに配置転換され２６試合でリリーフ登板するなど激動のプロ６年目。３４試合に登板して１勝９敗、６ホールド、防御率３・９３の不本意なシーズンだった。会見で松本は「難しいシーズンだった。先発と中継ぎでは調整も