(株)ニップン(前鶴俊哉社長)はこのほど、「オーマイプレミアムもちっとおいしいスパゲッティ」が累計出荷数4,000万食を突破したと発表した。12月末まで、同商品でキャンペーンも実施中だ。〈販売動向〉アルデンテ食感が定番な国内において“ふっくらとツヤのある表面と、弾力的な「もちっと」した新たな食感”を提案。今年2月の発売以来、累計出荷数は4,000万食(11月時点、2品計の出荷実績)を突破し、「年間販売目標も3か月前倒し