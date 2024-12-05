阪神・伊藤将司投手（２８）が、５日に兵庫県・西宮市内の球団事務所で契約更改に臨み、２０００万円ダウンの年俸１億４０００万円でサインした。「今年はいい成績ではなかったので。（球団は）『来年も期待してる』と言ってくれたので、そこに対して頑張りたい」。プロ４年目の今季は１８試合に登板し、４勝５敗、防御率４・６２に終わった。９勝以上をマークしていた昨季までとは一転、今シーズンは二軍調整や中継ぎ転向も経