BAKEが運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は12月16日、公式オンラインショップ限定の3種「PRESS BUTTER SAND福袋〈松･竹･梅〉2025」を一般発売する。【関連記事】シャトレーゼ『福袋2025』販売スタート、菓子59個入り「お菓子セット」、チョコバッキ―が入った「アイス･冷食セット」など展開2025年のオンライン限定福袋は一般販売に加えて、『BAKE Membership Program』会員限定の先行販売を12月13日から実施する。