日本ハム・金村尚真投手（２４）が５日、北海道・北広島市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１２００万円（推定）から「３倍ぐらい」のアップ提示を受けてサインした。２年目の今季は開幕からリリーフで勝ちパターンの一角を担い、計１０登板で防御率０点台と抜群の安定感を発揮。５月途中から主戦場の先発に戻ると、自己最多７勝、防御率２・３８と欠かせぬ存在として先発陣を支えた。計１３６イニングは１４勝の