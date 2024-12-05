◆第６９回有馬記念・Ｇ１（１２月２２日、中山競馬場・芝２５００メートル）ファン投票の最終結果が１２月５日発表され、中間発表でも圧倒的１位だったドウデュース（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）が歴代最多の４７万８４１５票を集めた。今までの最多得票は２０２２年のタイトルホルダーの３６万８３０４票だった。ドウデュースは今年の宝塚記念でも歴代最多得票の２３万８３６７票で１位だった。同馬はＧ１