お笑いコンビ・鬼越トマホークが３日に放送されたニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」にゲスト出演。２０１３年の「ＴＨＥＭＡＮＺＡＩ」で優勝したウーマンラッシュアワー・中川パラダイスの近況を明かした。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで様々なゲストとコラボを続け、「聞き上手になってきたのかな、と思っていた」という鬼越の２人だが、最近の収録で「唯一、全然会話できなかった」芸人として鳥居みゆきの名前