西武の松本航投手（28）が5日、埼玉県所沢市内の球団事務所で来季の契約更改交渉に臨み、600万円減の5200万円（金額は推定）でサインした。6年目の今季は8試合に先発登板したほか、一時は3年ぶりにリリーフに回るなど34試合の登板で1勝9敗6ホールド、防御率3・93に終わった。更改後に会見し「難しいシーズンでした。先発と中継ぎでは調整の仕方が全然違う。調整も自分の気持ちの変化も難しかった」とチーム事情による起用法