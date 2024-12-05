「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午後２時現在で、カバーが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ４日の取引終了後、運営する「ホロライブプロダクション」において、事務所全体イベントとなる「ｈｏｌｏｌｉｖｅＳＵＰＥＲＥＸＰＯ２０２５ＳｕｐｐｏｒｔｅｄＢｙＢＡＮＤＡＩ」及び「ｈｏｌｏｌｉｖｅ６ｔｈｆｅｓ．ＣｏｌｏｒＲｉｓｅＨａｒｍｏｎｙ」を