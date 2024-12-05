Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。現在、ゲームやVRコンテンツの再生に最適な「E500」やFPSゲームや、格闘ゲームなど幅広いジャンルのゲームに対応している「VR500 for Gaming」など、final（ファイナル）の有線イヤホ