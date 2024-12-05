5日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝149円90銭前後と、前日午後5時時点に比べ48銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝157円80銭前後と20銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース